В Калуге просят отремонтировать дороги возле университета

Речь идет об улицах Телевизионной, Билибина и Окружной.

- Окружной переулок около Академии разбит и в ямах. Там ездить невозможно, только машину портить, — пишет Евгения.

- Очень прошу починить Телевизионную в районе Сосновой рощи. Там уже все ездят по встречной полосе, потому что иначе невозможно, — говорит один из местных жителей.

- На переулке Окружном рассмотрим возможность устранения дефектов в текущем году. Дворовые и междворовые проезды мы ремонтируем по муниципальной программе. Перечень территорий определяется совместно с депутатами по каждому округу. Пока предложений от депутата по проезду между домами 6 и 8 по ул.Билибина не поступало. А на участке от Академии до ул.Телевизионной (это ул.Окружная) требуется капитальный ремонт, но средства на такие мероприятия пока в бюджете, к сожалению, отсутствуют. Поэтому пока планируем в этом году устранить выбоины в рамках ямочного ремонта, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.