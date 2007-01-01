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Новость дня Общество

В Калуге полиция займется любителями громкой музыки

Дмитрий Ивьев
29.04, 12:15
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Жалоба на таких меломанов с улицы Кирова появилась в соцсетях.

В управлении МВД по Калужской области 29 апреля сообщили то проведение проверки.

- В одной из социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой граждане слушают громко музыку возле припаркованных легковых автомобилей на улице Кирова, - пояснили в полиции. - Информация зарегистрирована в дежурной части УМВД России по г. Калуге. По факту возможного нарушения общественного порядка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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