В Калуге полиция займется любителями громкой музыки
Жалоба на таких меломанов с улицы Кирова появилась в соцсетях.
В управлении МВД по Калужской области 29 апреля сообщили то проведение проверки.
- В одной из социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой граждане слушают громко музыку возле припаркованных легковых автомобилей на улице Кирова, - пояснили в полиции. - Информация зарегистрирована в дежурной части УМВД России по г. Калуге. По факту возможного нарушения общественного порядка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.