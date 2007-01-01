С 8:00 начинается битва: как калужане вынуждены бороться за талоны к врачам

В социальных сетях все чаще звучат жалобы на работу системы записи к медицинским специалистам.

Один из местных жителей поделился историей своей матери. Пожилая женщина пыталась записаться на прием к ЛОРу в понедельник, 28 апреля.

С утра она десятки раз пыталась дозвониться до горячей линии 122, но все попытки были тщетны — талоны на запись были только на 12 мая, и их уже разобрали. Ей предложили попробовать снова на следующий день, ровно в 8:00, когда откроется запись на 13 мая.

- Что за издевательство?! Почему моей маме отказывают в медицинской помощи?! - возмущается сын пенсионерки.

Расписание записи на прием к врачам открывается на 14 календарных дней. Сейчас запись открыта во всех больницах до 12 мая включительно, на 13 мая запись откроется завтра. Записаться можно по тел. 122, через портал Госуслуги, сайт регистратура40.рф или наш чат-бот, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения.