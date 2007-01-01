Жизнь среди руин: калужане требуют снести опасные дома

На улицах Бутома, 6 и Переходная, 5 стоят расселенные дома, которые превратились в рассадник опасности.

Люди жалуются, что жить рядом с этими зданиями стало невыносимо — территория напоминает мусорный полигон, в домах регулярно случаются пожары, а бомжи превратили их в притоны.

- Власти говорят, что денег нет! Но почему от этого должны страдать люди?! — возмущаются местные жители.

Они требуют хотя бы временных мер: огородить опасные здания, заколотить окна и двери, чтобы остановить хаос.

В градостроительстве Калуги подтвердили, что дома планируют снести.

- Сроки, действительно, будут зависеть от финансирования, - сообщили в ведомстве.