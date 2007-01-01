Калужане просят увеличить количество автобусов на Правом берегу

Жители микрорайона Веснушки в соцсетях жалуются на переполненные автобусы и большие интервалы между рейсами.

- Наш микрорайон в час пик «в провале», так как 72 едет раз в час, а 25 имеет обеденное время, - пишет одна из местных жительниц, Анна.

- Веснушки обслуживают 2 автобуса маршрута №72(л) средней вместимости, 3 автобуса большой вместимости маршрута 25 (л). Нами будет проведен мониторинг пассажиропотока, по результату будет принято решение совместно с Управлением Городского хозяйства, - сообщили в Управлении Калужского троллейбуса.