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«АГР Холдинг»: стань частью команды профессионалов крупного автомобильного производства

29.04, 16:22
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 «АГР Холдинг» обладает глубокой экспертизой в производстве, логистике, продажах автомобилей и запасных частей, а также в сфере клиентского сервиса. В его состав входят заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге (Сестрорецк и Шушары), а также крупный склад запасных частей в Чехове.

Компания активно расширяет свое присутствие на российском рынке: в феврале 2024 года был запущен новый автомобильный бренд Solaris, а в феврале 2025 года представлен новый российский бренд TENET, созданный в технологическом партнерстве с компанией Defetoo.

В мае 2023 года компания приобрела активы ушедшего из России немецкого производителя. «АГР Холдинг» смог не только возродить современную и технологичную производственную площадку, но и сохранить высокопрофессиональный коллектив предприятия, взяв курс на дальнейшее развитие.

Возобновление производства

 Подписание соглашения о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда TENET между «АГР Холдинг» и компанией Defetoo состоялось на автомобильном заводе в Калуге в присутствии губернатора Калужской области.

У производственной площадки были непростые времена, сотрудники оказались в вынужденном простое. Большую часть коллектива предприятия удалось сохранить, тем не менее часть специалистов все-таки была утеряна. Сегодня завод активно готовится не просто к запуску сборочного конвейера, а к возобновлению производства полного цикла. Знакового для нашего региона события ждали многие калужане, особенно сотрудники компании. Более того, бывшие заводчане, узнав о запуске конвейера, спешат возвратиться в родные стены и присоединиться к команде друзей-профессионалов.

Сохранить и приумножить

Сегодня калужский завод «АГР Холдинга» работает в две смены. В планах компании - расширение штата. Новое руководство предприятия увеличило меры социальной поддержки, доработав и расширив социальный пакет предыдущего собственника!

Работа в компании — это:

  • расширенный полис ДМС со стоматологией с первого дня трудоустройства;
  • обслуживание в передовых клиниках Калуги;
  • расширенная страховка: страхование жизни и страхование от 50 критичных заболеваний, а также от несчастных случаев;
  • бесплатная доставка корпоративным транспортом, в том числе по Калужской области: в настоящий момент действуют 10 маршрутов вне города, по мере необходимости возможно увеличение их количества;
  • комплексное питание в столовой на территории завода;
  • материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
  • активная и интересная корпоративная жизнь, подарки к праздникам сотрудникам и их детям;
  • скидки на различные товары и услуги;
  • специальные условия на покупку автомобилей для сотрудников предприятия.

Что еще отличает современное российское предприятие? Здесь созданы все условия для профессионального роста и развития сотрудников, в том числе для молодых специалистов.

Профессиональное будущее для молодежи

 «АГР Холдинг» уделяет большое внимание работе с молодежью, со студентами техникумов, колледжей и вузов. Их приглашают на оплачиваемую практику. С ребятами заключается соглашение, студентов переводят на индивидуальный учебный план, обеспечивают работой и вместе с тем всеми полагающимися сотрудникам мерами социальной защиты. За годы работы калужского предприятия практику здесь прошло более тысячи студентов.

В связи с ростом производства «АГР Холдинг» наращивает взаимодействие с учебными заведениями. Уже сегодня на калужском предприятии проходят практику около 150 студентов техникумов и колледжей. Идет тесное взаимодействие с университетами. На данный момент их около 10, основной партнер — МГТУ им. Баумана, студенты которого тоже приглашаются на производственную и преддипломную практику. В дальнейшем лучших студентов руководство завода будет приглашать уже на постоянную работу. Это возможность получить интересную техническую профессию в области автомобилестроения.

Более того, любой сотрудник завода имеет возможность повышать квалификацию и осваивать смежные специальности без отрыва от производства. «АГР Холдинг» обеспечивает финансирование программ обучения для своих сотрудников.

Внимание, вакансии!

В связи с запуском производства, ростом задач и увеличением скорости конвейера «АГР Холдинг» объявляет набор сотрудников на ряд вакансий. Требуются как опытные профессионалы, так и молодые специалисты, которые с первого дня обучения являются полноценными сотрудниками: трудоустроены в штат компании, обеспечены полным социальным пакетом и могут пользоваться всеми льготами, которые предоставляет компания.

Уже сегодня мы ищем для работы на производстве:

операторов лакокрасочного, кузовного, сборочного производства, электриков и механиков, токаря-фрезеровщика, инженера-электроника в ремонтно-механические отделы цехов, инженеров и специалистов в отделы качества, логистики, планирования, инфраструктуры, моторного производства.

Становитесь частью дружной команды профессионалов!

 Работать у нас надежно, комфортно, достойно.

Звоните: 8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

https://agr-vacancy.ru/#cities

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