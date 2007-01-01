С 1 мая возобновится автобусное сообщение по маршруту Калуга — Сухиничи

После долгого перерыва жители снова смогут воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, в конце января люди начали жаловаться на его отсутствие.

30 марта запустили автобус, который по вторникам и четвергам курсировал с заездом в Мещовск.

28 апреля в соцсетях местные жители поинтересовались, прошел ли тендер по выбору перевозчика и не отменился ли он из-за споров о цене.

- Торги состоялись, перевозчик определен. Автобусное сообщение по маршруту Калуга-Сухиничи возобновится с 1 мая, - сообщили в Министерстве транспорта Калужской области.