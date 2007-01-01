+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ВТБ запускает дебетовые карты к 9 Мая в уникальном дизайне
Новость дня Общество

ВТБ запускает дебетовые карты к 9 Мая в уникальном дизайне

В преддверии 80-летия Победы ВТБ выпускает лимитированную серию дебетовых банковских карт, которую смогут оформить полмиллиона клиентов. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
28.04, 16:38
0 398
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Карта выполнена в белом дизайне с переливающимися серебристыми голубями. Изображение парящих голубей олицетворяет мирную жизнь, которая стала возможна благодаря подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны. 

Карту в новом лимитированном дизайне можно оформить на сайте и в офисах банка.

«ВТБ активно участвует в масштабном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланировав более 80 инициатив и проектов по всей России. Мы поддерживаем проекты учреждений культуры и мероприятия в регионах, начинаем брендирование офисной сети, а также выпускаем лимитированные банковские карты с уникальным дизайном. Такими проектами мы хотим еще раз напомнить о великой Победе всем нашим клиентам», — подчеркнул Георгий Горшков.   

Выпуск и обслуживание карты бесплатны, сразу после ее получения пользователи смогут воспользоваться всеми преимуществами ВТБ: проводить платежи и переводы без комиссий, снимать наличные в 21 тыс. банкоматов по всей России, а также получать одни из лучших предложений на рынке по вкладам и накопительным счетам.

Банк также присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 6 мая клиенты ВТБ смогут получить символ Победы — георгиевские ленточки — в отделениях по всей стране. Впервые всероссийская акция пройдет в отделениях ВТБ в Новороссии. Жители новых регионов смогут получить ленточку в удобном отделении своего региона. В Крыму и Севастополе акцию поддержит Банк РНКБ.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlllbSs1WmFIUjh4b1N6VVkzQjk4VWc9PSIsInZhbHVlIjoiMFFqN3VwZEZYUEFscDZFT3NkNzFCVmR3d0hPdE9ZVVhwMCtQYmtUUGkrK21iSkNoeEhpZ2lkTnRCK3B1SkY1a1VZbUV2cEtCOVVGNi8vTm9lVEZla1QybUhHK3VEOUh2MWRtblJRWFhmaEtBaVhaVDlHeUhYam9vVitkNWpwR3U2MGxwekRIV3Zldk9ReTR6MHFOS2tKVTkzS2QycCtjTVZ1c0Jyb0JVcWo1aHRkSThMcVJPbXFxTm1mSkZLb1laS00zZkRTdnpiTlRwSDh1eTk2dVpSMVhYT2JWSnVway9KZ2lIbnJGTkRNTXhtMUsrQXRRbGlpb1NsM1Z1d2YvOXhKNlcrWTJrZEp5WXBjOWlPdXVNbVpwdkF4UEF2N2p6RnZBVXh1T0JCcGc1cSsxUGFlNzBBbk9QYnJ0ZnJZQ1JaUE1YRjN0OHE4RFdINE9oNS9Hd0FIYjdySlEvME94THZEbmVqL2Z1VjRUSS9zckcrbzM0QkFJVTdYYUZPNzBEaHhCcTBOZXp3TENKcTJyaFZOWFJTK2tjSU1ISDlMOXdFei9pNkRzT0Ixa0JQTXZEekdNK0liTGVybzRFTTRxaiIsIm1hYyI6IjliNmQ3ODc2NmY4ODFlM2UxMTc5YjA3OGIwNjUwYWNkNWNkNmJmNjM1ZDhlYjI4OTljODdkY2I0YzlkY2Y1ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im44SWhQSW1manl3TGpiL0p1dlpYOWc9PSIsInZhbHVlIjoiOXlCcGRJbVpzZlFkTWxMV201VGF1YUtMblZXNTQwalRFa1ZZWVhPNlJGTmNjdStMbThONnJlTWRKV3JGRUFVQVBOejkzTnljUzdXWnJqV1JRbFRZRGx1WE5Eakg1elBYMW9IK3NPczc3ZEp4cGdtN1UrNUN0aVh0OHN2NGR2WFNJSUpMNGxTNGUrRjJORmd0WHc5VHM5TTNIRFZQeHVtTk1BcWdiM2kyN0JKeDJQSzBDbTZoUGJiTHFIMmwwcUV0NllKK21odnlkbkdSUFhsb1A2OEZhOVdaS0poY1hnWnEzMHMwQXhNZUlQNzJZcmpCd1ZjaDFLbjVvS0ZKdXZIUzVsZFRuSU9kV2N2SE8xVjVnNjJRU0Z4NW1kZno0NXgwRlJIWGMrUC9XWnVrTGFlNUZxRXRaYndNTGtkNGV2MzBFQWUxNHVCd1NPU2l0R1RIREhScFZNZ0lHQVJNTVM5Qzh1a2RWU3ZnWEl4cEN2UW1Zc3RvVnN2YnI4aEhLU0ppVnd5QThFWk80UHZqTG9VUVk5R2U1bjdCWEtaaHVKbFJGVG14bmtPekhNa0FETEVKQWRDVk9yQWtpWWEvSmNsNm41eWREa1Bzc0ZHRFVNNGxxVC91TlUrMnlxaFpiODd1bno3Q1BaTmRvN25ONi9MQTVSSENVaFBzbWlMbkpHWUtrcGxtc2E5S3dscGMxUGNNRFNPd2VTUFVad2ZVWW9kVDZDeG1QZEpSQXdkZHRlNk12TmhsWVR2UlhQOTc2dW5kS3gySUZNSU1tM3NSKzJxeUhoL1psS1h4KzNvMVVnMFJYU0tpOVg3MnJTbnVFU25SZDdJdENoSHRBZElSaGJSKyIsIm1hYyI6IjdlZDkzZjUyMGVjMWViMDcwZWU0MWNjNWRjNDY3NjAxNjQ1ZjdjOTI2MzY5OGIxNWU3Y2VmZmY3Y2RmYzA1MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+