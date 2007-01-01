ВТБ запускает дебетовые карты к 9 Мая в уникальном дизайне

В преддверии 80-летия Победы ВТБ выпускает лимитированную серию дебетовых банковских карт, которую смогут оформить полмиллиона клиентов. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Карта выполнена в белом дизайне с переливающимися серебристыми голубями. Изображение парящих голубей олицетворяет мирную жизнь, которая стала возможна благодаря подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Карту в новом лимитированном дизайне можно оформить на сайте и в офисах банка.

«ВТБ активно участвует в масштабном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланировав более 80 инициатив и проектов по всей России. Мы поддерживаем проекты учреждений культуры и мероприятия в регионах, начинаем брендирование офисной сети, а также выпускаем лимитированные банковские карты с уникальным дизайном. Такими проектами мы хотим еще раз напомнить о великой Победе всем нашим клиентам», — подчеркнул Георгий Горшков.

Выпуск и обслуживание карты бесплатны, сразу после ее получения пользователи смогут воспользоваться всеми преимуществами ВТБ: проводить платежи и переводы без комиссий, снимать наличные в 21 тыс. банкоматов по всей России, а также получать одни из лучших предложений на рынке по вкладам и накопительным счетам.

Банк также присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 6 мая клиенты ВТБ смогут получить символ Победы — георгиевские ленточки — в отделениях по всей стране. Впервые всероссийская акция пройдет в отделениях ВТБ в Новороссии. Жители новых регионов смогут получить ленточку в удобном отделении своего региона. В Крыму и Севастополе акцию поддержит Банк РНКБ.