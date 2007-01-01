В Калуге скверы и парки начали обрабатывать от клещей
Как сообщили 28 апреля в городской управе, всего работы запланированы на 20 территориях:
- Площадь Победы,
- сквер Мира,
- сквер Кубяка,
- парк им. Циолковского,
- сквер Ветеранов,
- сквер Ленина,
- сквер Воронина,
- сквер Карпова,
- ЦПКиО,
- бульвар Чичерина,
- парк ТЮЗа,
- сквер Матери,
- сквер Содружества,
- сквер им. Волкова,
- площадь Театральная,
- сквер Малиновка,
- территория у пруда на ул. Пухова,
- набережная Яченского водохранилища,
- сквер Жукова,
- сквер ул. Вишневского 15.
Напомним, за последнюю неделю в Калужской области заметно увеличилось число людей, пострадавших от клещей.