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Общество

В Калуге скверы и парки начали обрабатывать от клещей

Дмитрий Ивьев
28.04, 14:40
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Как сообщили 28 апреля в городской управе, всего работы запланированы на 20 территориях:

  • Площадь Победы,
  • сквер Мира,
  • сквер Кубяка,
  • парк им. Циолковского,
  • сквер Ветеранов,
  • сквер Ленина,
  • сквер Воронина,
  • сквер Карпова,
  • ЦПКиО,
  • бульвар Чичерина,
  • парк ТЮЗа,
  • сквер Матери,
  • сквер Содружества,
  • сквер им. Волкова,
  • площадь Театральная,
  • сквер Малиновка,
  • территория у пруда на ул. Пухова,
  • набережная Яченского водохранилища,
  • сквер Жукова,
  • сквер ул. Вишневского 15.

Напомним, за последнюю неделю в Калужской области заметно увеличилось число людей, пострадавших от клещей.

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