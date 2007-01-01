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Юрий Моисеев поздравил работников скорой помощи

Дмитрий Ивьев
28.04, 14:12
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28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. В этот день в 1898 году в Москве при полицейских частях появились первые кареты скорой помощи. С профессиональным праздником сотрудников Регионального центра скорой медицинский помощи и медицины катастроф поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

- Благодарю вас за напряжённый самоотверженный труд, ответственность, профессионализм, искреннюю заботу о здоровье калужан и верность своей благородной профессии. И в будни, и в праздники вы готовы примчаться на помощь, всеми силами боретесь за спасение жизней своих пациентов. Низкий вам поклон! Здоровья, благополучия, успехов, мира и добра! – обратился к медикам Глава городского самоуправления.

Работникам скорой были вручены почётные грамоты, творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт.

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