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Новость дня Общество

В Калуге начали устанавливать понтонный мост через Оку

Дмитрий Ивьев
28.04, 12:42
1 974
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Работы проходят в понедельник, 28 апреля.

- В течение двух дней планируется полностью завершить все монтажные работы, - заявили в управлении городского хозяйства. - Ждем погоду и выходим на прогулку.

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