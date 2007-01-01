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Общество

Жители деревни Лихун в Калужской области жалуются на катастрофу с дорогой

Дарья Джуманова
28.04, 12:37
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Единственный подъезд к деревне разрушен, дороги находятся в аварийном состоянии, а мусор не вывозится уже несколько недель.

Местные жители призывают власти вмешаться, пока ситуация не стала критической.

Дорога в деревню полностью пришла в негодность. Для восстановления проезда жители деревни просят, как минимум 2–3 машины щебня до дамбы Марьино и 3–4 машины после неё. 

— Грейдирование не поможет — ямы слишком глубокие! — говорят местные. 

После зимы и обильных дождей дороги в деревне стали почти непроходимыми. Улицы Лесная, Кружевная, Рубиновая, Жемчужная и другие находятся в плачевном состоянии. 

— После первого же дождя мы снова не сможем нормально проехать к своим домам, — делится опасениями Виталия.

Проблема не только в дорогах: мусорные контейнеры переполнены уже несколько недель.

— Бытовой мусор просто некуда выбрасывать, — отмечает Ксения. 

Местные надеются, что их просьба наконец будет услышана.

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