Жители деревни Лихун в Калужской области жалуются на катастрофу с дорогой

Единственный подъезд к деревне разрушен, дороги находятся в аварийном состоянии, а мусор не вывозится уже несколько недель.

Местные жители призывают власти вмешаться, пока ситуация не стала критической.

Дорога в деревню полностью пришла в негодность. Для восстановления проезда жители деревни просят, как минимум 2–3 машины щебня до дамбы Марьино и 3–4 машины после неё.

— Грейдирование не поможет — ямы слишком глубокие! — говорят местные.

После зимы и обильных дождей дороги в деревне стали почти непроходимыми. Улицы Лесная, Кружевная, Рубиновая, Жемчужная и другие находятся в плачевном состоянии.

— После первого же дождя мы снова не сможем нормально проехать к своим домам, — делится опасениями Виталия.

Проблема не только в дорогах: мусорные контейнеры переполнены уже несколько недель.

— Бытовой мусор просто некуда выбрасывать, — отмечает Ксения.

Местные надеются, что их просьба наконец будет услышана.