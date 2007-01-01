Жители деревни Лихун в Калужской области жалуются на катастрофу с дорогой
Единственный подъезд к деревне разрушен, дороги находятся в аварийном состоянии, а мусор не вывозится уже несколько недель.
Местные жители призывают власти вмешаться, пока ситуация не стала критической.
Дорога в деревню полностью пришла в негодность. Для восстановления проезда жители деревни просят, как минимум 2–3 машины щебня до дамбы Марьино и 3–4 машины после неё.
— Грейдирование не поможет — ямы слишком глубокие! — говорят местные.
После зимы и обильных дождей дороги в деревне стали почти непроходимыми. Улицы Лесная, Кружевная, Рубиновая, Жемчужная и другие находятся в плачевном состоянии.
— После первого же дождя мы снова не сможем нормально проехать к своим домам, — делится опасениями Виталия.
Проблема не только в дорогах: мусорные контейнеры переполнены уже несколько недель.
— Бытовой мусор просто некуда выбрасывать, — отмечает Ксения.
Местные надеются, что их просьба наконец будет услышана.