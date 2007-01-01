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Общество

«А что там, в карете скорой помощи?»: калужский фотограф несколько дней провела с реанимационной бригадой

Дмитрий Ивьев
28.04, 12:35
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Елизавета Чернявская выезжала на вызовы с реанимационной бригадой №3.

Публикуем ее фотографии ко Дню скорой помощи, который отмечают в России в понедельник, 28 апреля.

- Когда ты идешь по улице и мимо проносится машина «Скорой помощи» с включенной сиреной, сердце сжимается и в голове мелькает мысль: «С кем-то случилась беда», - отметила Елизавета. - И невольно спрашиваешь себя: «А что там, в карете скорой помощи?». Идею снять работу бригады «Скорой помощи» я вынашивала давно, и как только появилась такая возможность, я воспользовалась ею. 

Реанимационная бригада оказывает помощь в местах ДТП, аварий, несчастных случаев, на работе у пациента, на дому, на улице. 

- Каждый вызов - это своя отдельная история, которая достойна самых искренних слов благодарности и восхищения бригадой, которая работает, как хорошо отлаженный механизм, молниеносно принимая решения, делая все возможное и невозможное для спасения жизни, - прокомментировала автор фото.

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