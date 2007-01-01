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Новость дня Общество

В Калужской области вновь выберут гордость региона

Дмитрий Ивьев
28.04, 11:22
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Вопрос импортозамещения продолжает оставаться одним из самых важных для России.

Калужская область много лет занималась активным привлечением в регион иностранных инвесторов, которые сегодня приостановили свою деятельность. Но наш регион держится не только на иностранных производствах. В Калуге и области большое количество местных российских предприятий и их производств, которые смело можно назвать «Гордостью Калужской области».

Уважаемые читатели, какие предприятия по вашему мнению достойны звания «Гордость региона»? Анкету можно заполнить до 7 мая на специальной странице нашего сайта.

Кого калужане назвали гордостью региона в прошлом году, смотрите здесь.

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