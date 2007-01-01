В Калужской области усиливается демографический кризис

По данным Калугастата, население региона продолжает сокращаться.

На 1 января 2025 года в области живет 1 067 505 человек – это на 905 меньше, чем годом ранее.

Городское население уменьшилось на 1616 человек: с 799 470 до 797 854. В сельской местности, напротив, наблюдается небольшой прирост: 268 940 человек против 269 651.

Несмотря на это, общая убыль населения остается тревожной.

В 2024 году в области родилось 7981 ребенок – на 200 меньше, чем в предыдущем. Умерло 14 152 человека, что привело к естественной убыли в 6171 человека. Это на 310 больше, чем в 2023 году.