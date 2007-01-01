Родители юных футболистов возмущены организацией соревнований в Калуге
С 26 по 29 апреля в сквере Волкова проходит первенство России по футболу среди детей. Однако участники столкнулись с проблемами, которые испортили впечатление от турнира. Родители одной из команд заявили, что судьи предвзято относятся к приезжим игрокам. - Очень прискорбно осознавать факт того, по мнению судейства - Дети Калужской области - дети, а приехавшие - всего лишь, инструмент для повышения самооценки местных детей, — возмутились они. Еще большее негодование вызвали условия проведения соревнований. - Все время ожидания от игры до следующей сидели на кафеле, который лежит на земле! Про сан узлы вообще говорить ничего не нужно…их нет. В городской управе пояснили, что спортивная школа «Торпедо» обновляет оборудование, но это происходит по мере поступления финансирования. - Организаторы турнира были проинформированы о состоянии спортивного объекта. Сожалеем о возникших неудобствах, - говорится в официальном комментарии.