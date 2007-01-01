Калужские власти объяснили причину роста цен на картофель

В социальных сетях появились массовые жалобы на резкое подорожание картошки. В магазинах цена за килограмм превышает 100 рублей.

- Здравствуйте. Уважаемый губернатор, как вы можете прокомментировать повышение цен в городе Калуга на отечественный картофель на 150%? – написала Елена в комментариях к посту Владислава Шапши.

В министерстве конкурентной политики области прокомментировали такой рост цен:

- Картофель, как и вообще все овощи, наиболее подвержен сезонным колебаниям цен. Осенью цена на него снижается, т.к. много картофеля нового урожая, а весной и летом-растёт, т.к. предыдущий урожай заканчивается, а поставки картофеля нового урожая ещё не начались (кроме импортного, которого мало, и он дорогой). Поэтому и наблюдается сезонное повышение цен на этот товар. В августе-сентябре цена на него уменьшится.