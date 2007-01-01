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Общество

В Калужской области чиновника наказали за бездействие

Дарья Джуманова
28.04, 10:16
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Как сообщили в прокуратуре региона, в Медынском районе глава сельской администрации не ответил на обращение местного жителя.

В результате его привлекли к административной ответственности.

Нарушителя оштрафовали на 5000 рублей.

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