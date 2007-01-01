Калужане требуют отремонтировать дорогу

Жители улицы Георгия Димитрова возмущены бездействием городских властей, которые откладывают ремонт разрушающейся дороги.

- В прошлом году были выделены средства на ремонт, но в течении более полугода мы получали одни отписки (то погода не та, то очередь не дошла), - пишет Евгений.

Между тем, состояние проезжей части продолжает ухудшаться, создавая угрозу для водителей и пешеходов. Эта дорога — единственный подъезд к домам № 12, 16, 18, 20, 22, 24, а также к школе № 50. Из-за ям уже пострадали несколько автомобилей.

- Если и вы не сможете заставить этих "деятелей", будем вынуждены писать жалобу в прокуратуру и администрацию Президента, - обращаются местные жители к губернатору.