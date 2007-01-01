Число пострадавших от клещей увеличилось в Калужской области
За неделю, с 21 по 27 апреля, к врачам обратились 74 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.
Среди укушенных – 14 детей.
С клещами столкнулись жители Калуги, Козельского, Кировского, Думиничского, Бабынинского, Спас-Деменского, Барятинского, Жиздринского, Жуковского и Юхновского районов.
Проверка в лабораториях показала, что боррелиозом были заражены 18,9% клещей.
Эксперты предупреждают, что на майских праздниках пострадавших от клещей может стать заметно больше. Также Калужской области и другим регионам угрожает нашествие комаров.