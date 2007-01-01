+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Число пострадавших от клещей увеличилось в Калужской области
Общество

Число пострадавших от клещей увеличилось в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.04, 09:50
1 590
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За неделю, с 21 по 27 апреля, к врачам обратились 74 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди укушенных – 14 детей.

С клещами столкнулись жители Калуги, Козельского, Кировского, Думиничского, Бабынинского, Спас-Деменского, Барятинского, Жиздринского, Жуковского и Юхновского районов.

Проверка в лабораториях показала, что боррелиозом были заражены 18,9% клещей.

Эксперты предупреждают, что на майских праздниках пострадавших от клещей может стать заметно больше. Также Калужской области и другим регионам угрожает нашествие комаров.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZNT0VQMmJLdDMvUUxuWVFXN0M4Mnc9PSIsInZhbHVlIjoiUlo4eDA2ZXhnQzVXZFArQVhjWitzZjVocUpuQ2V6ekdYS1Q1aENMMExLK05SS1lhakFjMWlISHBUbnlvUmlvZHprNVdic3AvSUtkOURqRjBVVjNOUTdSZ3l4dHA0N0xrazB5SEh6N3BKd0ZjbGhEZHNGaE9iV25EZ0ljdDg1WDFJRlBSYzJqMHRuMzBYcFNSOHM2b3FYYzhRY09FV1c3RCtOcWhRQ3Y1WUE4NUNKZzBKYWs4Y2QzRUFrNWZGdXFGanRnNGdJWC9jUWVMcEtZOWIzd2VsSkxSVUZqdG9TMVFUdXNxNzhndGJWbG5wcVJDYy9qVlNnNUJML3VVZnBBLzAzdTNzY3FYZWVFYXFKUThveEQxT3FIcFZlK1pGMm11aHpGS0lDNnE1d1dJRXdBMTlEdW0vYmhLL1lEM2hhMmM3cDVCejRTMFNhdHl1Um85SmNkTXZrZis2TDVqdWo5WEFRekkrUERManE2TmNwb0M4YmJMeUE2RWJYZHh2dXZnczludDZnaWVsQ1dMb0phZ0hyeGpUbW1TdXZjQlRkR21ibzNOVE1saFdLTWVsbEhqUUJTZGJnRWNGcTJBWnBDQyIsIm1hYyI6IjhmY2ZiMTA3MWE3Y2MyMjA0MDdmY2FhMmM1ZmU4ODY1YWM2NWY0MTE1YmU3NGM3MjIxNzA3OWU2MTFlZWFmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik93RWhJRHBlQWxSeEtHeURSZVhCcVE9PSIsInZhbHVlIjoiV1hBMlZSZCs3b1pOTDRaWUd1Zi9DWlVGZUtONVhNWlBLbEc5Y3doc2o0d2Y0aEJZMDNab0I1eHFOL1dKbUN3U3J4NXp5blU4VUI4UmdaOGczdk1KRnFyenExY0ZrOXdpYjA3NTI1cjlSdEN0Wkhua081Y09CcUdYTU0xUHpnVDhGeFI1RGlOMkJtNGl1anVYYU1VWlhmeGlqMFBxTnViSHNDV3dCRldQWU5CUVpWdXJFakcvNC8zdTVZeThJbUJ6QzRuU3R1djY0ZG1NaGsvUE9GbHBlYmRySEJnY1UxQ25WbE1zU2VJOHZCd2FJb0ZlWUZFY0orVUpyblRnTVYwaFh6Y0c2bmE1YTE4UnZ3OGZTbzI0dk8rdHMzVThuN3dNdmpISW8yZTEzdEhad21qWmRjc0dvZVVTSFhSVTVQVG8vWCtXQzBveWJTMSttL21KcS8wVUJYbmNZMFhZeFR1SGVqaDhoMlN3SU9LWVg4d2w4eUNLVmNjT1lZVmRtQzFNUmtHU0RxRnVDenJwS3lsbUtEbUdEcmwySnlGVkxXeDNhOWRRYkZzaWo4dDlBZ3dGcW51aHd5VHVaR1d4cytCNFFnZWJjM2hnVkxJTHkxVVF0Nnl0THhxOTJNMS9HNEtRK0EvY0xQQ1F2TXh5YXFXcFFBc3lpT3NGKzRrTGhTMWRPeDYrdWl4UWYrQjdUWHVNVW94ZkJJRmxOeEN4b0l5UHlNK1VaOXk1Y1lHZmlyWWVvTy9XTFAxcTlCbVQvMGFqS0hGUyt2c3N3L3NCeld1NnFLakxHS2pDYkVZRFd3YUdEalozeUIvSTdPWk9Jd1NYbktOUHBmcG9zL20xTTJxeiIsIm1hYyI6IjhiYzhkZDRlYzNmMGNiZjUxYzU5NTI2NTNkZTQ2NTllNzUzNTZmOTI4NDEyNjkyODlmMWE0YzllNThhZGYxZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+