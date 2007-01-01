+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге придумали, как сэкономить на урнах
Общество

В Калуге придумали, как сэкономить на урнах

Дарья Джуманова
28.04, 09:57
0 792
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужанка в комментарии к посту губернатора Владислава Шапши раскритиковала местную власть за то, что не удалённые пни в центре города превратились в мусорные контейнеры.

- Ноу-хау от Горуправы – использовать пни как урны! Это надо запатентовать! – возмущается Елена.

Проблема оказалась масштабной: по словам горожан, центральные улицы – Дзержинского, Баумана, Плеханова, Георгиевская – буквально завалены мусором. Под каждым кустом – бутылки и окурки, а тротуары покрыты слоем пыли и песка.

Пока администрация города никак не отреагировала на претензии, но калужане надеются, что их голос услышат.

Лента настроения
6 оценили
0%
0%
33%
17%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklRcDkvTTJUdklMVStoRDF6WVJkR0E9PSIsInZhbHVlIjoiVWhJTTJPWTJJWjBYS1FGV2ZGWHJwTVRGbjFVcEliVnR2N2ZIemc0TnFkKzhmOGY4TTBzd0k2emtsSUpqcFBCVjJTRWE5T0FBR3h3R1dLeWYycGNFY09FTjM0T1Rqa2pqWXZ4WlQ0UlRHcnpYRmxNVlhKWUlzbFg4d3MxSWxzZzB6VEdxSGE3RlhzZWxHMHVyWE41K3Y1dndLNlNySGZIMG1wTWRXbUE4ZTFwbW5kWlFXWHU2ek15M0wwRXROSkhrNDE2WGdLVytPK1V0cVRnYU40MS80NXB2OTBwT0twandkc1hDajdoTHNQNWRaMlZPME1YUVBjcE5WRm1BdXJZbWtDeTdsMThiSWcrSVI1dmNjVTVHZlMrc0tZWkxBa1lqTnJTOFR2MmNISHB6TmdlVVNDQ1lDUURJREZ0NDZxcVlXUDNFL1J2NnJBUWIyUTFkNUJqaVZYU1FPOGluYjBJREdkMlRha3lPS0dOY2p1S2xrZ0NwM1cranE5ZVpMRzVqdkt5dnhINnhsTHF2QjArYzlnQjZUa20yai9lRTdrYUpIczE5a0dsRzQ0TE4yTHpDK1ZEc2VXb0RwUDJTZEJxbCIsIm1hYyI6IjNlZmY1Mzg0NWMxYzg3Y2MwZGE2NjI5MWIwMGYzN2YxNDJhZWMzZTIzMTdlZjQ0OGFmMjg4NDY1YTdjZDc2ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhNUnRtRW9od3EvejkrZkhCU2xFQkE9PSIsInZhbHVlIjoiWk1lSGdxa2h0VmR2QXE3OTZ2RDlsd0cvT3dac0NZanc3VXhoWTVicEowb3pKTzBEN3BGWlM3UmtiWUdVL1NqM0l2OFM2RG8xcEJKNitadEN5WVBERzVVZDR2aTJTNXRTTVZXbW9peVVWRUhqaXl1UElPeldHUjZVUnE1ejVzWXl3NGd6MC9QanlwWXRyMFZUdkJMRmY1a3NmSlV5NUk4ZERPdy9MRjhqSWpuMEZXcGVhWFpMM0l0QzlUZitlcERwa0dUZ29KWnpRTUZud1NDKy9ldmo2MUs3Sm4yOERFTnByOGpNR3UxaXNZNzFsNDQxcHo3a2tzRDVJU1BKajNxMng4UGJraXhuZXFvMjQwN1BQSWVZYmhnT0hJTDhBMG1VZDBYQm5kbjg0bkdvU0ZyTERDT1htMnY0dTVGZThpSkw3ZWdGK2lPYkgySlJNZ3U5eTBjUksyK1RJR3RxemhlUitNVHBhM0VQa0RjV0tMcVBFZTdhK1BVZlorSVk5U1VRdFVCbGs5U2pLOFRjTHVmSksveDBibXFWaERKNUtrdENVbWdQKzFMckc0aUEvZjlRR0RqYUp3NWsvblJDQytUd000S25LSmY0amswdEJUU1FGekY4dFptWUpCYUoxNG5RRlZDQVNCaVJJWEhtVENhcXNIL3lUSThxNHFYMUpWUG9oSnorbGVFUUZLUWZHRG1iT0ozSXoxdTFveGpmaUNBUUpQN2pPSG40VnBsRTl1VUJXL2lmeGtpWHpObHJSb3RVNFViVmlnZHFsM0xwVkpMRmdQMkMwR0VvZ05PcCs1bi81Q29ZZFNzbkExWFU0cmpQdGNLSEFXM3ZsMjltWnZnYiIsIm1hYyI6ImU4MDc2ODI2YmZmOWQ2OTNiMjRiM2FiNjk2MzBiN2Q2MzVmZDJhNmEwOTJlN2VhODFkZTFlZDkyYjI4ODk4YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+