В Калуге придумали, как сэкономить на урнах

Калужанка в комментарии к посту губернатора Владислава Шапши раскритиковала местную власть за то, что не удалённые пни в центре города превратились в мусорные контейнеры.

- Ноу-хау от Горуправы – использовать пни как урны! Это надо запатентовать! – возмущается Елена.

Проблема оказалась масштабной: по словам горожан, центральные улицы – Дзержинского, Баумана, Плеханова, Георгиевская – буквально завалены мусором. Под каждым кустом – бутылки и окурки, а тротуары покрыты слоем пыли и песка.

Пока администрация города никак не отреагировала на претензии, но калужане надеются, что их голос услышат.