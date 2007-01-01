В Калуге на субботнике в парке посадили туи
В день всероссийского субботника, 26 апреля в Калуге прошли уборки во многих микрорайонах города.
Одним из самых масштабных весенних десантов людей мешками и лопатами был замечен в районе городского парка ТЮЗа.
Здесь, помимо наведения порядка участники высадили аллею из восьми туй. В посадке приняли участие самые молодые калужане.
Кроме этого собравшиеся очистили от мусора и старых веток склоны Березуйского оврага.
- Во время субботника работали развлекательные и творческие зоны, детишек веселили аниматоры, гости могли насладиться не только общением, но и выступлениями творческих коллективов города, - добавил один из участников субботника, городской голова Калуги.