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Общество

В Калуге на субботнике в парке посадили туи

В день всероссийского субботника, 26 апреля в Калуге прошли уборки во многих микрорайонах города.
Владимир Андреев
27.04, 16:41
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Одним из самых масштабных весенних десантов людей мешками и лопатами был замечен в районе городского парка ТЮЗа.

Здесь, помимо наведения порядка участники высадили аллею из восьми туй. В посадке приняли участие самые молодые калужане.

Кроме этого собравшиеся очистили от мусора и старых веток склоны Березуйского оврага.

- Во время субботника работали развлекательные и творческие зоны, детишек веселили аниматоры, гости могли насладиться не только общением, но и выступлениями творческих коллективов города, - добавил один из участников субботника, городской голова Калуги.

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