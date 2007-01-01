В Калужской области утром шел снег
Жители многих районов Калужской области с удивлением смотрели воскресным утром, 27 апреля за окно: там шел снег.
О предстоящих заморозках синоптики предупреждали, однако вид белого покрова многих обескуражил.
Наши читатели шлют нам чат обратной связи фото и видео утреннего калужского снегопада. Снежный покров замечен был во многих районах Калужской области.
- Юхнов, 27 апреля. Опять зима, - пишет Александр.
- Тридцать километров от Калуги, утро, - сообщает наш читатель Наталья.
Фото засыпанного снегом газона во дворе своего дома прислал Гаврилов.