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В Калужской области на «Ильинских рубежах» посадили Сад Памяти

В Малоярославецком районе Калужской области на мемориальном комплексе «Ильинские рубежи» прошел субботник.
Владимир Андреев
27.04, 09:28
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Молодежь и юнармейцы Ильинской школы привели в порядок памятные места, связанные с подвигами советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

На территории мемориала участники субботника высадили 15 кустов сирени, а возле Алёшкинского дота школьники посадили 65 кустов роз, сообщил в субботу, 26 апреля глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Это не просто акция — это дань уважения и памяти, которая объединяет нас всех, - добавил глава администрации. - Давайте вместе беречь память о героях и заботиться о нашей земле.

Военно-исторический музей в селе Ильинское в Малоярославецком районе Калужской области, посвящён подвигу курсантов Подольских военных училищ на Ильинском рубеже обороны в октябре 1941 года. Мемориальный комплекс был открыт 8 мая 1975 года.

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