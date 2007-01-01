В Калуге жители защитили исторический яблоневый сад баннером

В субботу, 26 апреля, местные жители села Ромоданово провели субботник в яблоневом саду и установили информационный баннер.

Первое упоминание о фруктовом саде в Ромоданово относится к 1758 году в завещании предпринимателя Демидова своему сыну Алексею.

За всю историю этот сад имел разные названия: «Олонкин», «Барский», «Ветеранский», «Ромодановский».

С 2012 года этот сад стали потихоньку вырубать. Местные жители вышли на его защиту и борются за историческое место до сих пор. Их усилиями удалось придать этому месту статус объект природы.

В минувшую субботу, в ходе традиционной весенней уборки территории сада, жители установили перед ним большой информационный баннер. Поможет ли он остановить вырубку покажет время.