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Новость дня Общество

Цена килограмма картофеля в Калуге перевалила за сто рублей

Калужане жалуются на «золотую картошечку» и не понимают, откуда такие ценники.
Владимир Андреев
27.04, 07:56
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В субботу, 26 апреля, в чат обратной связи редакции пришло письмо от возмущенной калужанки. Женщина негодует по поводу взлетевших цен картофель.

- Понятно, что прошлогодний урожай картошки заканчивается, и его собираются «импортозамещать», - пишет Ирина Позднякова. - Но почему продавцы сразу на неё взвинтили цены? Ведь картошка прошлогодняя и с чего она дорожает?

Сегодня в Калуге, в овощных магазинах Думиничскую (по крайней мере так указано на ценнике) картошку можно купить по 90 рублей за килограмм. А вот в популярных среди калужан сетевых магазинах невзрачные клубни стоят, без копейки – 122 рубля, и это по «желтому ценнику».

Ранний, непонятно откуда приехавший сорт – 119 рублей 99 копеек. И расфасованный по 2,5 кг. «мытый картофель» - 309,99 рублей за упаковку. Это 124 рубля за кило.

В прошлом году хозяйства Калужской области собрали 15,4 тысяч тонн картофеля.

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