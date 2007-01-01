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В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер»

Софья Фирсова
24.04, 02:15
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Временные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в 00:45, в четверг, 24 апреля.

По данным Росавиации калужскую авиагавань временно закрыли для обеспечения безопасности полетов.

Также план ковер ввели в подмосковном аэропорту Жуковский.

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