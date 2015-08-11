+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Сбер профинансировал ESG-проект по переработке пластиковых отходов в Калужской области
Новость дня Общество

Сбер профинансировал ESG-проект по переработке пластиковых отходов в Калужской области

При поддержке Сбера предприятие улучшит производственные мощности, что позволит увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции
23.04, 16:26
0 318
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужское отделение Среднерусского банка Сбербанка предоставило финансирование в размере 30 млн рублей компании ООО «ДПЛ Полимер». Предприятие специализируется на производстве полимерных гранул из переработанного пластикового мусора с использованием ESG-технологий. Получаемый полипропилен применяется в изготовлении труб, пластиковых профилей, упаковок, медицинских изделий и промышленного оборудования.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений работы Сбера. Мы разрабатываем финансовые решения, которые помогают компаниям не только сохранять, но и развивать бизнес, делая особый акцент на ESG-инициативах. Принимая решение о поддержке подобных проектов, мы учитываем такие критерии, как снижение экологической нагрузки, вклад в социально-экономическое развитие региона и потенциал для тиражирования устойчивых практик. Яркий пример — сотрудничество с ООО «ДПЛ Полимер». Этот проект показывает, как внедрение принципов устойчивого развития позволяет сокращать вред для окружающей среды и одновременно повышать экономическую эффективность бизнеса».

Алексей Ловцевич, генеральный директор ООО «ДПЛ Полимер»:

«Наше производство перерабатывает свыше 20 тысяч тонн пластиковых отходов ежегодно — не только из Калуги, но и со всей России, включая такие города, как Мурманск и Сочи. Мы создали полностью экологичный процесс с замкнутым циклом водопотребления, где вода после мойки полимеров проходит многоступенчатую очистку и повторно используется в производстве. С масштабированием этих технологий — строительством новых корпусов и модернизацией систем очистки — нам уже несколько лет помогает Сбер, выступая надежным финансовым партнером в реализации наших ESG-инициатив».

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxvSK35J
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxMZUdETkdiZWNwQ0g3T2JoVTd2K2c9PSIsInZhbHVlIjoiSDZJWGp2WE9xOG16NHNROW1BUW81SVVRVFBERFRGODArZnkzSjNwNlQrMjFsWkV6RHJHQzBoQ0xoNmdzU283MXNxc2hTTUdJbEhnRnNqSlJDSjNOc1dmS0Jod2ZQRVM5U3BlWllBMDhoY1NFYTVuRFQyMWZJclZxcHZkZzcwUXhqSFgvc3VKVnNJNnhzY2JpdGJWQkFGYU02bUdMSFNsc1ZWMUQxb3poRUl6ODdUbzNhYklOS2VDMnVWMk02YzVUQTNCcUlSbFV6MStVYlFwNFJIZVVKV3FnZUpYYW4vSHJ1K2hIMlAxVHR3VEt4dEQzQVRTM0w1cDViZ0VDWjExUlcxM1p0MElpbUNMVVpUUEJML1hSSHFPMUs0bDgxeDhnYk1SeEN2Q0ZYVzk0cWJjRlFwWDU2MUxaeFpDLyt6RDRBTXdKUm5LbTBrc29jblRsSlZtY05iNnZKNHVaSm5FZFQ3SmRXdEtCcHhQb1ZYSnlRaVFkVCt4SWZBTUFxYVhWR2lHNmVrYzg2UzFCWWFsYXN2M0ltWm1sVU9PZ09PWjF5bW1lOXVHcWxFL1dIU0l0TWF5cXhJbHhLQXRza2hNUCIsIm1hYyI6IjY1NWFhNGJhODg1NzA5YmNkYzM5ZmEyZGU2YzQ3OWIwZDkwNzdmNDU5Yjg0YWE4NTQ4N2RiZDQwMmM3MDZmNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikg0b29ZcVAwNjB6TzZhY2ZNM3ZQTHc9PSIsInZhbHVlIjoiSjhjUXhCUW9GK0UzaVpTRmR3VXJOdk1ZdERVeUljQkI4SjE4RGptcFJoOVd2Mkk1czI5MU5rM0NtM0R6NG5tVURxVnZNWWNvdTF0VW9JVFJ0czR1SGN0cUdFUzd5bjcvU3MwS3JVbisyVmZNMFpTR3gza1gzajNySE9RZ3E0d1UyOXZWdnhoYVNLbWxHR2RSQVlWZGZzYzRrOVpyUktxUXhKaGNsS3pnY0pYdUJtR2RKZ1drbFdnV3AvRERzYW42dGdPeVZ5SldqZHRGQW12eGNSS3Z2bW0zbW1mMHpvRExlTXFsYk9NMHpsaUp4Y01TNlhpMnpXT0h4dDBoTXBrNWxKcnFzclVIQ1ZWM2tFN3hkTlFnZ1JiTVVCcEE1M1FaRG1TL1Fya2tISVpabE5uRE5xVWVJcXJwbHdZeUxQMW5PT1hrRitBelNkS1lBb2tJd1VSdFV5dDVhMWpLWk5LTkE5NC9YOEV5dlJMaEZVRUJvc3M2WUNlRXBONkJYT2UzM0xYMjdOQ0h0eDJkWGlUUVhKR3JtTkdEWEhqZlFTWUsrRTRickdkUVBaNllwRjF6UVErNnBERU50U1VDb1VHTlZVRFE4OXNZNVVkMEdGNkxGdkpTN2NCRndtQTVpMDZrei9jZnlLTGJDNitrTk16end3cGRoeVFKU21vK3UrbkhXRWdTSytERlJBYjhCeEpXYkNkM1dwalRDNkRzY3RiMk9PK3Y2K0lRVWZGSTUyNTQxeEhaL2VnM2JiN0JYN1k0MVdJRG1GNVFKTnlKYUZZQ3B3SHlHTlJaNDJjOXMrNE9ieE05NVpFQVhadEdZeEZuK3V4MWxvSklvb3kxQU85byIsIm1hYyI6ImU0ODg2YTk2OTNjOTY5MTVhZWNiZWRlNWIxMGJhMzQzMGY5OWQ1MjgzMGIyZDE5YzE5ZTBlMjhjNjI4ZjgwNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+