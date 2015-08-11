Сбер профинансировал ESG-проект по переработке пластиковых отходов в Калужской области

При поддержке Сбера предприятие улучшит производственные мощности, что позволит увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции

Калужское отделение Среднерусского банка Сбербанка предоставило финансирование в размере 30 млн рублей компании ООО «ДПЛ Полимер». Предприятие специализируется на производстве полимерных гранул из переработанного пластикового мусора с использованием ESG-технологий. Получаемый полипропилен применяется в изготовлении труб, пластиковых профилей, упаковок, медицинских изделий и промышленного оборудования.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений работы Сбера. Мы разрабатываем финансовые решения, которые помогают компаниям не только сохранять, но и развивать бизнес, делая особый акцент на ESG-инициативах. Принимая решение о поддержке подобных проектов, мы учитываем такие критерии, как снижение экологической нагрузки, вклад в социально-экономическое развитие региона и потенциал для тиражирования устойчивых практик. Яркий пример — сотрудничество с ООО «ДПЛ Полимер». Этот проект показывает, как внедрение принципов устойчивого развития позволяет сокращать вред для окружающей среды и одновременно повышать экономическую эффективность бизнеса».

Алексей Ловцевич, генеральный директор ООО «ДПЛ Полимер»:

«Наше производство перерабатывает свыше 20 тысяч тонн пластиковых отходов ежегодно — не только из Калуги, но и со всей России, включая такие города, как Мурманск и Сочи. Мы создали полностью экологичный процесс с замкнутым циклом водопотребления, где вода после мойки полимеров проходит многоступенчатую очистку и повторно используется в производстве. С масштабированием этих технологий — строительством новых корпусов и модернизацией систем очистки — нам уже несколько лет помогает Сбер, выступая надежным финансовым партнером в реализации наших ESG-инициатив».