Картельный сговор выявили у компании, занимающейся питанием в калужских школах

Антиконкурентное соглашение было заключено при участии в торгах между ООО «Калужская продовольственная компания» и ООО «Калужский комбинат школьного питания», сообщили 23 апреля в управлении ФАС по Калужской области.

Антимонопольщики рассказали, как удалось распознать обман.

Компании снижали цену на торгах минимально - всего на 1%, для подачи заявок использовались одинаковые IP-адреса, файлы в заявках были созданы одними и теми же людьми.

ООО «Калужский комбинат школьного питания» оштрафовали.