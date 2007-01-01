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Общество

Картельный сговор выявили у компании, занимающейся питанием в калужских школах

Дмитрий Ивьев
23.04, 15:32
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Антиконкурентное соглашение было заключено при участии в торгах между ООО «Калужская продовольственная компания» и ООО «Калужский комбинат школьного питания», сообщили 23 апреля в управлении ФАС по Калужской области.

Антимонопольщики рассказали, как удалось распознать обман.

Компании снижали цену на торгах минимально - всего на 1%, для подачи заявок использовались одинаковые IP-адреса, файлы в заявках были созданы одними и теми же людьми.

ООО «Калужский комбинат школьного питания» оштрафовали.

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