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Общество

В Калужской области ветеран войны стала почетным гражданином

Дмитрий Ивьев
23.04, 13:57
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Зинаида Михайловна Голикова стала почетным гражданином Малоярославецкого района.

В среду, 23 апреля, об этом сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов.

- Война настигла Зинаиду Михайловну в юном шестнадцатилетнем возрасте, преподнеся все тяготы и лишения тяжёлой борьбы за мир, - отметил он. - До самой Победы наш ветеран работала санитаркой в военном госпитале, спасая жизни солдат, а после вся её трудовая деятельность связана с Малоярославецким районом.

По его словам, сохранение памяти о героях - наша святая обязанность.

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