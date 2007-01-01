В Калужской области ветеран войны стала почетным гражданином

Зинаида Михайловна Голикова стала почетным гражданином Малоярославецкого района.

В среду, 23 апреля, об этом сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов.

- Война настигла Зинаиду Михайловну в юном шестнадцатилетнем возрасте, преподнеся все тяготы и лишения тяжёлой борьбы за мир, - отметил он. - До самой Победы наш ветеран работала санитаркой в военном госпитале, спасая жизни солдат, а после вся её трудовая деятельность связана с Малоярославецким районом.

По его словам, сохранение памяти о героях - наша святая обязанность.