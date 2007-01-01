В калужской школе детей с освобождением гоняют на физре и заставляют пить воду из-под крана в туалете

Родители учеников школы №18 бьют тревогу в комментариях под постом губернатора.

По их словам, педагог игнорирует медицинские противопоказания детей: девочку с сахарным диабетом, имеющую справку об освобождении, заставили бежать километровую дистанцию, после чего ребенку стало плохо. Учитель не разрешал обращаться к медсестре до конца урока.

«К директору не однократно обращались по поводу учителя физкультуры, на что ответ решу, поговорю, итог: не чего не решается», - пишет калужанка.

Но проблемы на этом не заканчиваются. Ученики второй смены лишены доступа к питьевой воде — столовая закрыта, и детям приходится пить из-под крана в туалете.

«Сейчас коллеги проверяют работу учителя с учётом фактов, изложенных в вашем сообщении», - ответили на это в министерстве образования области.

Кроме того, в ведомстве заявили, что поручили директору лично проконтролировать вопрос доступа в столовую до конца четверти.