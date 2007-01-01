Работа на «Фуяо» привлекает молодёжь

Для успешного старта карьеры необязательно иметь опыт — достаточно желания.

На ООО «Фуяо Стекло Рус» в Калуге двери всегда открыты. Предприятие работает в нашем городе уже 11 лет. И молодёжи здесь много. Средний возраст работников на производстве — ​35 лет.

Экскурсии для школьников

Привлечение молодых специалистов является частью стратегии компании. Ещё до поступления в вузы или ссузы школьники приходят на экскурсии, видят реальные цеха. Узнают, что «Фуяо» — это не только масштабная компания по производству качественного автомобильного стекла, но и современное технологичное предприятие. Работая здесь, они будут гордиться, что участвуют в производстве продукции, которая востребована во всём мире. При этом работа может быть интересной и перспективной: на предприятии модернизируется оборудование, внедряются инновации, возможен карьерный рост.

Без опыта

Трудоустройство на «Фуяо» строго официальное, со всеми положенными социальными гарантиями. Разработали здесь и акцию: порекомендуешь завод знакомому — и после того, как он отработает испытательный срок и пройдёт аттестацию, получишь прибавку к зарплате — ​10 тыс. рублей.

Устроиться можно с 18 лет. Это хорошая возможность иметь стабильный заработок и самому себя обеспечивать.

Первые шаги в профессии, как правило, самые сложные. Но компания выстроила профессиональную линию для начинающих сотрудников таким образом, что даже без опыта можно быстро освоиться. Здесь заботятся о том, чтобы новички погружались в рабочий процесс постепенно, под руководством опытных аттестованных наставников. Для наставников предусмотрена доплата. Под их контролем новый сотрудник работает до момента своей аттестации, обычно не более трёх месяцев.

Молодёжь начинает с простых производственных должностей, например, с загрузки стекла в оборудование. Но, если есть желание, можно продолжить изучать более сложное оборудование для резки стекла, работу с печью, где требуются специальные настройки. Обучение здесь длится уже полгода. И в дальнейшем сотрудник имеет возможность повышать квалификацию, осваивать дополнительные позиции, совмещать должности, получая доплату. Это будет крайне ценный опыт, который пригодится в будущем.

Руководство компании поощряет такое развитие, считая, что, прежде чем занять руководящую должность, сотрудник должен вникнуть в специфику производства, увидеть все процессы изнутри. Президент корпорации «Фуяо» Цао Дэван тоже начинал работать с самых простых позиций, а теперь управляет сильной компанией, имеющей заводы по всему миру.

Обеспечат жильём

Среди преимуществ работы на «Фуяо Стекло Рус» — ​достойная, стабильная зарплата, всё-таки это реальный сектор экономики. Условия труда очень хорошие: полное обеспечение рабочей одеждой, доставка автобусами до места работы, заводская столовая. Работа по сменам, что тоже удобно.

Сотрудникам, если необходимо, предоставляется жильё. Это весомый плюс. У компании в Калуге есть собственный жилищный фонд: 8 корпусов общежития — ​комфортные комнаты и для одного человека, и для семей с детьми.

На предприятии доброжелательная и уважительная атмосфера. Проходят корпоративные мероприятия, на праздники работникам и их детям дарят подарки. У детей есть возможность побывать на производстве, посмотреть, где работают родители.

Профессионалов здесь ценят и поощряют поездкой в Китай. Каждый отдел выдвигает кандидатов, проводится отбор. Ежегодно во время новогодних праздников несколько работников улетают в КНР, там для них организуются праздничные мероприятия, экскурсии на местные заводы «Фуяо».

Все это привлекает и удерживает молодёжь на заводе, показывает, что предприятия могут быть не только местом работы, но и поддерживать своих сотрудников.

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13.

Заполнить анкету и пройти собеседование можно по адресу: г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, д. 6.

Или прислать резюме на почту: personal.hr@fuyaogroup.com

https://kaluga.hh.ru/employer/918668?ysclid=m9tut8041803378153