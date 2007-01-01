DOGMA поддержала конкурс красоты среди мам «Миссис Калуга»

Девелоперская компания DOGMA, строящая в Калуге жилой квартал «Космопарк», выступила спонсором регионального этапа конкурса «Миссис Калуга - 2025». Поддержка семейных ценностей – одно из приоритетных направлений компании, поэтому участие в конкурсе имеет особое значение.

19 апреля в калужской филармонии за титул самой красивой и успешной мамы боролись 17 калужанок, имеющих собственный бизнес в разных сферах. Мероприятие для мам Калужской области организовано в девятый раз. В этом году победительницей стала Елизавета Макарова, она представит регион на всероссийском конкурсе «Миссис Россия Мира». В судействе конкурса принял участие Максим Шуралев, руководитель офиса продаж ЖК «Космопарк» DOGMA.

«Миссис Калуга 2025» - не только про красоту, но и целеустремленность, индивидуальные качества женщин и семейные ценности. Это полностью совпадает с идеологией компании. Сохранение семейных ценностей является приоритетным направлением DOGMA, поскольку мы строим жилье комфорт-класса для будущих семей и поколений. Главное для нас – создание комфортных условий и безопасности в жилых комплексах. Все это в полной мере будет реализовано в строящемся квартале на ул. Болдина», - сообщил Максим Шуралев.

В жилом квартале «Космопарк», который возводится на левом берегу Оки, спроектировано все для комфортной жизни с детьми: продуманы планировки квартир с двумя санузлами и постирочными, просторные колясочные в лобби, безбарьерная среда для комфортного передвижения с коляской, закрытые дворы для безопасных прогулок, видеонаблюдение в местах общего пользования, интерактивные площадки для детей разных возрастов, развивающие логику и мышление, а также детские сады и школы в пешей доступности.