+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество DOGMA поддержала конкурс красоты среди мам «Миссис Калуга»
Новость дня Общество

DOGMA поддержала конкурс красоты среди мам «Миссис Калуга»

23.04, 14:31
0 338
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Девелоперская компания DOGMA, строящая в Калуге жилой квартал «Космопарк», выступила спонсором регионального этапа конкурса «Миссис Калуга - 2025». Поддержка семейных ценностей – одно из приоритетных направлений компании, поэтому участие в конкурсе имеет особое значение.

19 апреля в калужской филармонии за титул самой красивой и успешной мамы боролись 17 калужанок, имеющих собственный бизнес в разных сферах. Мероприятие для мам Калужской области организовано в девятый раз. В этом году победительницей стала Елизавета Макарова, она представит регион на всероссийском конкурсе «Миссис Россия Мира». В судействе конкурса принял участие Максим Шуралев, руководитель офиса продаж ЖК «Космопарк» DOGMA.

«Миссис Калуга 2025» - не только про красоту, но и целеустремленность, индивидуальные качества женщин и семейные ценности. Это полностью совпадает с идеологией компании. Сохранение семейных ценностей является приоритетным направлением DOGMA, поскольку мы строим жилье комфорт-класса для будущих семей и поколений. Главное для нас – создание комфортных условий и безопасности в жилых комплексах. Все это в полной мере будет реализовано в строящемся квартале на ул. Болдина», - сообщил Максим Шуралев.

В жилом квартале «Космопарк», который возводится на левом берегу Оки, спроектировано все для комфортной жизни с детьми: продуманы планировки квартир с двумя санузлами и постирочными, просторные колясочные в лобби, безбарьерная среда для комфортного передвижения с коляской, закрытые дворы для безопасных прогулок, видеонаблюдение в местах общего пользования, интерактивные площадки для детей разных возрастов, развивающие логику и мышление, а также детские сады и школы в пешей доступности.

Реклама. Информация на момент публикации. ООО Специализированный застройщик «Д-Финанс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Erid: 2VfnxxWNMVa
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InJ2VFhqRStVVldzN3FQeExJY201cUE9PSIsInZhbHVlIjoiUlpvZkFTZW04Kzl4aHNPQnM2QkkzczFEVDdNUlQ3LzJ5bXZFc1BJaU81dTVIdzJCKzUrWUNxMUlKWXVVMGFLMUJJVkxlZ2xPekFDZnNHRk9aU0VYbzFtQ3JjNllwMnV6cy9XKzJudFJubVJzazhaL1UrRmZQa3JlMWE1UXg0YnBmMmsyTGZHWWw3TW5ieXI5c2ZRQ1VOOTNIVjV3VWpDWXE0Z3pVM3YzTU5xQ1JMOWZndlF2bUtsL3dHR3RFSVBKYWIzdTY2SjRUNU1hNHFvVXNISWEzUmtVR1NPb2lUT3hpU2hzUW15MCt1c0pibUpTdTVuRmRZemhNVTlCV1g0alNHb2RSRlU1ZVJlUXVLV1pNK0paalNoQ2RrNktORVZjV3RiaUdsM01LOEJMS0Mzb0hUaUZLaVFJaUl6V2hHV1lDMlQydS9QaVBIaGFJM0NkTnJkWEJ1UkJIZHpGUGhGOVZyZzVZdmg3NXhYY0cwNEZRcEY2bUZBZEp6VWFrOUpKcVphL0l0dTF1NThCdzh1YklsMU5RMzJTRHo3ODVNWU5ZUkhJaVFZUVlNY3JYRjEySWRLcEgzYlpqR0tac2tLeSIsIm1hYyI6ImE1Mzg4YzA2MjQ4MGI0ZjM5OGYzMjQ4NjE0OWFhZDdiMGJmMjg2Y2FmYzJkZmE3ZGRkNzZkMzY3Y2ZlZTVkNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJwWnIyZkVqKzZ0UTV4NVlSVkJaTkE9PSIsInZhbHVlIjoieWxNbGY4UVlOSWZwWmZZTy9DUzVGeVJnYnJoN1UvM3pQeDRlUTBKNUJsWWpjRFVybnNoUmcvQ2ZaRnZQNkdXNXpNVFY5YkZ6dmJWSnkreDhtN241V0grNXRtU09xZ0twYTJYTXRwOUt0NGI1N3JuSGJRUkpOZnVOZkdZWWZubjJSZG9mWDhSUldOQ3REZmRkZW9OTnpyMnN2N1prRnlTZFFBZ0ZkSG9LSUVlOHBNRGQ0bEJ6YlJtUWN0K2ZFMmw1ZElaVnRqZWM4Q1dJUi83ZXNGRVFPK280UXU5ZnZNYjM3dmxRYkRnQzcwdHJVbEtaK09uT0VKc0ZPTEVhL0FPRUpkZUNvR0ZSMlFZc2lIbTN3MlYyRW1UZlJTVTBrTTQvdllDWU5aTjkvM2doM0o2Y2NNYXNiRy9rNm5kSWJQQmRKT2tFRVhqa29Hd0pnSlBtRFE4bWZEMlJXT3diVC9CY2VWT0k1QWc5NFcxR1g4alJCL1N3WmwvTDJlNkdHaGx1V0czdi9DWThwZmNNTXpHQ0xLMHU1WWtJVlQxRUZOb0taWHlYTlhmamtQZlIrcWl4V1NCMUsxU2ZKbkJDUnhXZkN6YkZtcGNUdTIwRUUvbmNaZlhKMWJoaVFtZy90bDhGam51Q1JqcCtBQTdTaGx5alhacXVhbzdCRFRlMTRGZ3o3RHVmSjJYekJFcy9RR1c4d1pXTTBldUFkem5YQ1pNWUpYdnEvWThGd3hZWlVKNjNJWThGZEVwRVBxRzI2ZnB5cHE1UEk0NjYwMVAxcnlRVFpBdFZZbTE4QWpXZlBiVEdpbVFkbHFiUG1saUxHQzZYOFhYNjQ0L2tzZGNXck1jNyIsIm1hYyI6ImVjYjFhZWJmMjVhZWM4NjcxNmM5M2YxZGRlMTE5ZWEyOGE3OTU5NWRkYzBkOTYxMGRkZDk5YTE0YmFkYjNjNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+