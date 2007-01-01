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Общество

Владислав Шапша провел рабочую встречу с Владимиром Якушевым

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:00
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ приехал в Калугу 23 апреля.

Разговор велся на тему социально-экономической ситуации в регионе.

Якушев высоко оценил темпы промышленного роста Калужской области.

Показатели дают возможности для реализации проектов развития, подчеркнул Владислав Шапша.

По словам губернатора, около 90% наказов избирателей уже выполнено. Сейчас формируется новая программа до 2030 года.

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