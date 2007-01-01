Владислав Шапша провел рабочую встречу с Владимиром Якушевым
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ приехал в Калугу 23 апреля.
Разговор велся на тему социально-экономической ситуации в регионе.
Якушев высоко оценил темпы промышленного роста Калужской области.
Показатели дают возможности для реализации проектов развития, подчеркнул Владислав Шапша.
По словам губернатора, около 90% наказов избирателей уже выполнено. Сейчас формируется новая программа до 2030 года.