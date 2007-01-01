Корпоративные волонтеры восстановили дубовый лес в нацпарке «Угра»

Национальный парк «Угра» в Калужской области — не только важный природный резерват, но и исторически значимая территория. Его леса играют ключевую роль в экологии региона, выступая в роли «зелёных лёгких».

Чтобы сохранить это богатство для будущих поколений, необходимы активные действия по восстановлению лесного фонда.

18 апреля добровольцы от бизнеса провели масштабную посадку деревьев. За один день они высадили 4 000 молодых дубов на площади 1 гектар. Мероприятие прошло при поддержке администрации парка и экологического проекта «Сохрани лес».

Сергей Верхоламочкин, председатель экологической комиссии Общественной палаты Калужской области, отметил:

- Восстановление лесов в нацпарке — важная задача для сохранения природы. Приятно видеть, что бизнес активно включается в такие инициативы и объединяет сотрудников для добрых дел.

В акции участвовали 45 волонтёров из аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и «Паблик Тотем».

Как пояснил Алексей Чиков, координатор Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ), объединяющего разные бизнесы вокруг решения социальных задач, посаженные дубы со временем нейтрализуют 848 тонн CO₂, что внесёт вклад в борьбу с изменением климата.

- Уверен, что уже через несколько лет жители области увидят результат этой работы, - подытожил он.

Такие проекты не только помогают природе, но и показывают, как корпоративные команды могут менять мир к лучшему.