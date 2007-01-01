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Общество

Яйца, техника и экскурсии: что стало дешевле в Калужской области за год?

Дарья Джуманова
23.04, 12:00
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Региональный Банк России опубликовал официальные данные о ценах на товары и услуги в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го.

Среди продуктов питания больше всего снизились цены на яйца – на 14,25%, а сахар подешевел на 2%.

Из непродовольственных товаров сильнее всего упали в цене телевизоры и другая аудиотехника – на 10,6%, моющие средства – на 4,3%, компьютеры – на 4,2%.

Среди услуг выделились экскурсионные предложения – их стоимость снизилась на 2%.

Главный антилидер – масло. За год цены на него взлетели на 29,3%.

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