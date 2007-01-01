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Общество

В Калужской области автор книги добился компенсации за искажение своего произведения

Дарья Джуманова
23.04, 11:20
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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, владелец одного из сайтов незаконно использовал чужую книгу, при этом существенно её сократив.

Ранее этот же ответчик уже был уличен в нарушении прав компании, которая является правообладателем произведения. Теперь же выяснилось, что он не только незаконно разместил текст, но и убрал из него все графические элементы — ноты, фотографии и подписи.

Суд признал, что права автора были нарушены, и обязал ответчика выплатить ему 30 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также 18 086 рублей в качестве судебных издержек.

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