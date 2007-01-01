Умывания барсуков попали на видео
Животных засняла фотоловушка в заповеднике «Калужские засеки».
В заповеднике существует несколько барсучьих поселений – барсучьих городков.
- Барсучьи городки располагаются обычно на краю глубоких оврагов и тянутся вглубь на несколько десятков метров, - рассказала старший научный сотрудник Елена Литвинова. - Выкопать такой городок – задача не из простых, строится эта система подземных ходов постепенно, на протяжении нескольких лет, но зато и существует долго. Барсуки могут использовать один и тот же городок на протяжении многих поколений, задокументированный возраст таких барсучьих поселений может составлять и 150, и 200 лет.