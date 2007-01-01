Отель с мировым именем предлагает молодым калужанам заманчивые перспективы.

«Хилтон» — ​имя, которое в гостиничном бизнесе с первой половины прошлого века и по сей день является синонимом качества.

Компания, которая начиналась в 1919 году с маленькой гостиницы в штате Техас, к настоящему времени разрослась до международной сети отелей высокого уровня. Сегодня сам факт наличия «Хилтона» в ­­каком-либо городе, автоматически повышает его статус.

Так произошло и в Калуге. В период роста про­­мыш­ленности региона, который потянул за собой и остальные сферы, в наш город пришел и «Хилтон». Потребность в гостинице высокого класса возникла в связи с притоком в регион большого числа иностранных специалистов, бурным развитием туристической отрасли.

Однако можно построить сколь угодно красивое здание, напичкать его шикарной мебелью и современной техникой, но оно никогда не будет работать без людей. И кадровым вопросом в «Хилтоне» занялись ещё на стадии строительства.

Алла ВОРОНИНА

Начальник отдела персонала отеля «Хилтон Гарден Инн Калуга» В первые годы нам приходилось нанимать руководителей подразделений из других регио­нов — ​Москвы, Санкт-­Петербурга, — ​рассказывает начальник отдела персонала отеля «Хилтон Гарден Инн Калуга» Алла ВОРОНИНА. — ​В Калуге на тот момент попросту не было настолько квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить качественную работу отеля международного уровня.

Однако менее, чем за 10 лет, ситуация кардинально изменилась.

— Уже на седьмой год работы «Хилтона» в Калуге почти все руководящие посты заняли местные жители, — ​говорит Воронина. — ​Это те люди, которые пришли к нам сначала линейными специалистами, но за время работы проявили лидерские качества, раскрыли свои таланты и доросли до супервайзеров, а затем и до руководителей подразделений.

Все эти годы мы налаживали работу с различными учебными заведениями региона, ведь в гостиничном деле задействованы специалисты разных профессий, — ​продолжает Алла Воронина. — ​Как следствие, у нас отпала необходимость в специалистах из других регио­нов. Всех, кто нужен, находим в Калуге, причем сами растим профессионалов.

К примеру, пришла к нам девушка после школы. Устроилась официантом, параллельно училась в вузе. И меньше, чем за пять лет, она профессионально так выросла, что мы её перевели на должность управляющего ресторанной службой.

На данный момент в «Хилтоне» открыты вакансии официанта, нужны повара.

— На линейные должности мы не требуем опыта работы или специализированного образования, — ​уточняет Алла Воронина. — ​К каждому кандидату у нас индивидуальный подход, и мы готовы научить любого, кто желает этого, и готовы оплачивать это обучение.

— В нашем отеле существует система поддержки и мотивации сотрудников, — ​говорит в заключение Воронина. — ​К примеру, раз в квартал выбираем лучшего сотрудника от каждой службы и выплачиваем им денежное поощрение. А в конце года премию получают все сотрудники. Также ежегодно в обязательном порядке мы проводим индексацию. Смотрим не только на зарплаты в целом по отрасли, но и на уровень оплаты труда в общем по регио­ну. Затем смотрим, на какой процент надо поднять зарплату и индексируем, стремясь сделать так, чтобы она была выше рынка.

Калуга, ул. Салтыкова-­Щедрина, 74, корп. 3

Тел.: (4842) 500–700.

http://kaluga.hh.ru/employer/1833283?hhtmFrom=vacancy