В Калужской области юристу выплатили 100 тысяч за «урезанные» премии

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, женщине полгода недоплачивали положенные деньги.

Она работала юрисконсультом в муниципальном учреждении и по договору должна была получать ежемесячную премию в размере полного оклада. Однако с августа 2023 по февраль 2024 года ей платили только 10% от суммы — без объяснения причин.

При этом работодатель не издавал приказов о лишении премии и у сотрудницы не было дисциплинарных взысканий.

В результате суд обязал учреждение выплатить женщине 98 328 рублей недоплаченных премий и 12 853 рубля компенсации.