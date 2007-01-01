+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе
Общество

Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:30
0 498
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе

Из-за отсутствия ветра загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере.

Такое явление наблюдается с вечера 22 апреля.

В среду порывы ветра должны усилиться, воздух станет чище.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
67%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlVVHBySHJhTFZMc282SGIzMFhIQlE9PSIsInZhbHVlIjoiRlBKVlI5NWRZV3BBNUpUem5Dczd4RWo0Zk00ZHRIKzJmMlVwMnFMa0FVbmJPWThEd0grM3U4N1NmYld2M1pvaGMzbFFMaUlTVmtYSFpzZXRmYU5LVlBncDBCMDZkbzMxbmJHQVQxQVYvdW54OVZQc21qeUVyVFFLWWVNTHJnTGo1TEl2OFIrU1duWnlWZWRxQjVqb20wSkJOMEFkSkZtdXdTQ3F4TFhXWmZjU2RpcmpxRzIxckFRUUVhUnJ3Tlc0SWZ1cWFjR0tieDRxSTZyWVNmV2QydHFqNTlCMnI5NEIvZU5KV1MycGdpM3dzdlc2VUFXTjNmbFJEalRadHBPaTNPbGc5enptVVlJMngyL3F4c055YTIvSnZKcTNDK3ZOcmRscmRnaUFwOHRKR2Z4dURGUzUrcmFoZkNXY2VoR2ZRS0poQXZBWEgvd1NnZlJOVm5pRVNTZ3c0YytMWW9aMFlVcTIySTRwR2dBRlRSTzBsQVNzd2p3dVhDOHU5U3QwTXBad2tLcnVad0ZPbmZNa2UvQ1hPeXZVUlh2aUZMYkc4TzBjMkRhU2Vwd1FITTh0eXhDVFRIc1dvbUdQMTEyUCIsIm1hYyI6ImQyZjFmZTdkMmNmNzVhZjBiNjRkNTc1MzA0YmQyYjkwMWVmNTIyMGZjM2Q3ZTc4MGFlYWUxMWI5NWFmOGM5OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit1TDl5WkpRdzg5VW11aE1pNVJhTXc9PSIsInZhbHVlIjoiMENUNU1ycFVHMjVqQVl5RHVTZjFIVlJpSjk3ZCtqM3IwYUJjVnlGNkY5c0ZOdmpWd0crT2pYYkhDRDdlblZYNko5TWQ0Zk4wN0tjNS9PNmMrQ2pGQlRIZ09ZRGppVkUwbkRCbmY4b1dEODViRzJBQkl0cko5OG5ON2lZc1hkcytPd2JvSUV6MmRqTUNKSVA4UDhOdUhDc3BhMlNGcWJBYlJNemN6WU1wNlMxSEhXUXYyNFVYZGNQTFVYRnM5LzNuMEZ0WXNSWVBNNWt2eFZkcGZvRWdpV09iSWxhdXdXUjNBYTd2R25hQzNRcThUdWVnTmx4ZjdheWlVb2IvUitVVFFUYXovV3VTNmE4RE9FK0ZhYm5qOHRJeWUwQkFqQ2wwZ3hoRHJBbEpDUjFjWUYrb1o0MllIUDNhWGl4WEN6RFp6WjkvQVZ5Zy82d2k0WXluUWhTbTJFeXBYK3pLbTU3UTUwL3VxT3FiL095c2FlNTQyRmpuQlZEWlZEWTRsNTZMTzZET1E2enRucUd5a1VkUXR4UzZSUlEwY09PM1R6R0RKWVh3b0k3cWg4NVVja21POWxGM0xrT2RFeUF3MG1odHp5THo1Zy9Hdlk1S1JETTFZbzFjdlBmMVYvRnNjYTh0UGV2RHYvdWRqSzhhd3NhL0YrbXpDNVNIRHRDTXdlZnVTOThRenVyS09obnNMbm1QRVRzbzZLWVIwZ1VhVlZoakUvcm1xSC9YKzJEeEI0Q1ZqQ1VjUmIwaW9hKy9JYVRPS3h3MEswelFTWU5OSHdkWXJ5WEVRSlVSME9TK01palZ3dHdxWllXYzVoUytvRGpTTjkxUDhuamxtQ21PaDlLOSIsIm1hYyI6ImM4NjQxODNkM2M4MjYzMzI2YTdiMmZiMDBkYTkwZWNjMTE2MjcwOThhN2U1MDY0ZWNiNmNjM2E3MmZkOTU2YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+