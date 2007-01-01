+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужское предприятие задолжало 191 миллион рублей
Общество

Калужское предприятие задолжало 191 миллион рублей

Дмитрий Ивьев
23.04, 09:32
0 844
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

У производителя труб из Дзержинского района арестовали земельные участки, транспорт, оргтехнику, мебель и станки, сообщили 23 апреля судебные приставы.

Большую часть долга организация была обязана выплатить за поставленные товары в пользу юридических лиц из России и Беларуси, а ещё часть долгов была по многочисленным штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору за несвоевременное исполнение долговых обязательств.

После ареста оборудования владельцы компании выплатили весь долг.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
5 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNoOU16OUlYdGtWZEFxVmEwbzJmbWc9PSIsInZhbHVlIjoia1lyK1p0azdiUlFJT2Nnb0tGNU9LbUowRUg0aUVYSllqMFBoa3VOM2x4VTFrREEvMkZQZDJWREdlYmNwTE9mdExCWk94MFp5a0JCRGR2VlNocFN2NjBlSThzT0VZdDVpdmNWdTVBeG8zTnpGMXI4eTNYRGhxenUrL2ZoTjJqa3NXL0FuWndrbW9TQ0gyOFZVeGlXWUhIT3dTZkpXSzhFTWg3SG5sTWNiL2twdHdUT2I2WXEwYS9IL0Z1aklETUZkV0VQNDdxY1ZZYzB1T1U1VWl5NS9DckNPOXpGR2ZEd2R3KytOMEhadFJxQnVSMnZpWjYvMVVzdm84YkZFcWVBcktraGxUN3NwUGVKdzJ2UXBrT0JJaWxON1B5R3JqZ2dCdWt2cEVudlBIRHZKYjdQNDBFbmdTSnhZTE1qbVZNM2UvOEtyZ3IzNFdadVQyNXlyWldkMmttK24renBSUUJxTmdmd3dHQUMzN2U0SlRKNkRSUTZrYXRNcEdQS3Q3QnBmUC83ZFJDN0VvSVFRZE82dUZZK3ZHZUIzQVNaLy9HYVpBVXZ2K3lyWUNkQ2JQVDBYRDg0WHArRkl5bWx2WWtNMiIsIm1hYyI6IjdmMDhhMTZjMzJkZjIzOTc3OWU5NjZkMGI0MDRiZjVlNDc0NzEwYTk1MDU4YzA0ZGU3NmJjMzVmNjFmZDgxNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZoQm5mVG9ZSmJDVmZXcCtuaWIvNWc9PSIsInZhbHVlIjoiYjBMcWhIWVN4alJGRm1hSjc5cHNqMmI5RHp0WE05T0J3UDhhdktqS0JTNXFNQlNHaUVUNWZJNFBvOVpIaHh1RHovLzBqZ05QanVZVEw0aG9BNGdNd2NTU3JDc3d4MmI2VHFZS0swMVVMZTNHclYzajJkbDM0MGkveXBvdXpvTmRqU2EzK0ZaVE9NUUZkZDNIRzZpUWlneVZEKzNkRWplZ2N3Z1RHV2pFTVVXWk5SaDdIN0IyVUlhWHRWNG9GdFVLYTY4aXlPRHV3S1dpZXBYaEFDUVdGZ3JxVnJ1ZnU0Sk43TFlrMnA0cWc2ZHZSeGtuSE5SZ1RFbmNscXI4NFE1Z0QxNkdtZlpNaHJtRjZMaGFJemNpWDFtZmprNml5N1YxS3Q4RitrMVMvWjVIclE1djZmeE0wRnRTZ0ZwblkrQUNVQW1mQTl4ajIzVERkenB6ZWZBYjJLbWFhM1BqaktnMHl2WDBlV2RodGJ5WlJHcUdXM0F6ZXAreHo0eWNJRjV6cUVCNS9TdmRkNThobEdXN25UT3hvcXJSY1FPbXlpNVo4OFQvSTFHMEI5VXlzeUhRWWZYT2NuZVVDMmtvWEQ2aW9NNG1HYlBGMS80UTBERDRwQ0pSbzNVN1Jha0VaQzVyTzBXMGlBUkR1ZHRVK1NUYVlXQ3l2ZS9GbjBaOThqeXh3VnNNa1JxZnRMUGFtV21US3E0a3VCNHRtTUNFRkhhM2JJMjgyS2llQUhsWndRVWlHNUFKQnI4U2xxbmVDd2tuRzF5ZzNSdzZQeE5wcEdteGpOZE8wajlZY043Y3RXcHd5MVpFS1pIb0pLYUkrUEdGeVpTMStPMWRUWWlvYXZKQiIsIm1hYyI6ImE4OGMyMDVmZDgyZjYzMGM1YzJhZDVhYzVlYWJlNTFkZjZhZTNhYzQ3YjM1OTdhMGFiODhhZWNiNGU1NmU0YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+