Калужское предприятие задолжало 191 миллион рублей
У производителя труб из Дзержинского района арестовали земельные участки, транспорт, оргтехнику, мебель и станки, сообщили 23 апреля судебные приставы.
Большую часть долга организация была обязана выплатить за поставленные товары в пользу юридических лиц из России и Беларуси, а ещё часть долгов была по многочисленным штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору за несвоевременное исполнение долговых обязательств.
После ареста оборудования владельцы компании выплатили весь долг.