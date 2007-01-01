Калужан попросили заранее приезжать на железнодорожный вокзал из-за новых правил
Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели на входе в здание вокзала Калуга-1 появились большие очереди.
Это связано с новыми правилами досмотра. Теперь попасть на поезд можно только через само здание вокзала, где пассажиры проходят через рамку металлодетектора, а сумки просвечивают.
Вечером 22 апреля министерство транспорта официально прокомментировало ситуацию. В Минтрансе пояснили, что новые правила введены еще с 16 апреля для повышения безопасности.
- Просим вас планировать поездку заранее и приезжать немного раньше обычного времени отправления поезда, - говорится в официальном обращении к калужанам.
Выход с платформы остался прежним, там дополнительных проверок нет.