Калужан попросили заранее приезжать на железнодорожный вокзал из-за новых правил

Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели на входе в здание вокзала Калуга-1 появились большие очереди.

Это связано с новыми правилами досмотра. Теперь попасть на поезд можно только через само здание вокзала, где пассажиры проходят через рамку металлодетектора, а сумки просвечивают.

Вечером 22 апреля министерство транспорта официально прокомментировало ситуацию. В Минтрансе пояснили, что новые правила введены еще с 16 апреля для повышения безопасности.

- Просим вас планировать поездку заранее и приезжать немного раньше обычного времени отправления поезда, - говорится в официальном обращении к калужанам.

Выход с платформы остался прежним, там дополнительных проверок нет.