Шапша встретился с банкирами
Губернатор Калужской области 22 апреля провел рабочую встречу с вице-президентом – председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым и управляющим Калужским отделением Максимом Волковым.
- Обсудили результаты сотрудничества, какие общие задачи стоят перед нами сейчас, - рассказал Шапша. - Совместно со Сбером реализовали уже много проектов. По развитию промышленности, АПК, поддержке предпринимательства, в строительной отрасли и социальной сфере. Важно, чтобы несмотря на вызовы, как внешние, так и внутренние, наши совместные планы по реализации значимых для региона проектов были выполнены.