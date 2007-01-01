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Шапша встретился с банкирами

Дмитрий Ивьев
22.04, 15:57
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Губернатор Калужской области 22 апреля провел рабочую встречу с вице-президентом – председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым и управляющим Калужским отделением Максимом Волковым.

- Обсудили результаты сотрудничества, какие общие задачи стоят перед нами сейчас, - рассказал Шапша. - Совместно со Сбером реализовали уже много проектов. По развитию промышленности, АПК, поддержке предпринимательства, в строительной отрасли и социальной сфере. Важно, чтобы несмотря на вызовы, как внешние, так и внутренние, наши совместные планы по реализации значимых для региона проектов были выполнены.

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