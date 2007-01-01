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В Калуге рассказали, какие парки и скверы обработают от клещей

Уже заключен контракт на проведение акарицидной обработки.
Дмитрий Ивьев
22.04, 15:58
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- В текущем году будут обработаны 20 территорий массового пребывания (парки, скверы) общей площадью 30,8 га, сообщили 22 апреля в городской управе.

В список попали:

  • Площадь Победы,
  • сквер Мира,
  • парк им. Циолковского,
  • сквер Кубяка (1-2 части),
  • сквер Ветеранов,
  • сквер Воронина,
  • сквер Ленина,
  • сквер Карпова,
  • бульвар Чичерина,
  • центральный парк культуры и отдыха,
  • парк Малиновка,
  • Новый парк,
  • сквер Содружества,
  • сквер Матери,
  • сквер им. Волкова,
  • площадь Театральная,
  • набережная Яченского водохранилища (благоустроенная часть),
  • территория, прилегающая к пруду по ул. Пухова, д.11,
  • сквер по ул. Вишневского, д.15-17,
  • сквер Жукова (по ул. Маршала Жукова).

- Для достижения большей эффективности противоклещевую обработку следует проводить с учетом погодных условий при благоприятном метеопрогнозе: отсутствие осадков на ближайшие три дня, безветренная погода и минимальные воздушные потоки, - пояснили в горуправе. -Учитывая, что с четверга обещают дожди, проводить обработку не рискуем в целях достижения максимального эффекта.

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