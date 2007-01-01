В Калуге рассказали, какие парки и скверы обработают от клещей
Уже заключен контракт на проведение акарицидной обработки.
- В текущем году будут обработаны 20 территорий массового пребывания (парки, скверы) общей площадью 30,8 га, сообщили 22 апреля в городской управе.
В список попали:
- Площадь Победы,
- сквер Мира,
- парк им. Циолковского,
- сквер Кубяка (1-2 части),
- сквер Ветеранов,
- сквер Воронина,
- сквер Ленина,
- сквер Карпова,
- бульвар Чичерина,
- центральный парк культуры и отдыха,
- парк Малиновка,
- Новый парк,
- сквер Содружества,
- сквер Матери,
- сквер им. Волкова,
- площадь Театральная,
- набережная Яченского водохранилища (благоустроенная часть),
- территория, прилегающая к пруду по ул. Пухова, д.11,
- сквер по ул. Вишневского, д.15-17,
- сквер Жукова (по ул. Маршала Жукова).
- Для достижения большей эффективности противоклещевую обработку следует проводить с учетом погодных условий при благоприятном метеопрогнозе: отсутствие осадков на ближайшие три дня, безветренная погода и минимальные воздушные потоки, - пояснили в горуправе. -Учитывая, что с четверга обещают дожди, проводить обработку не рискуем в целях достижения максимального эффекта.