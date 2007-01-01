В Калужской области 222 мигранта решили узаконить свой статус

Столько иностранцев обратилось в полицию с начала года, сообщили нам в управлении МВД по региону.

- УМВД России по Калужской области напоминает, что возможность урегулирования своего правового положения в Российской Федерации для иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, сохраняется до 1 мая 2025 года, - говорится в официальном комментарии.

Напомним, в декабре прошлого года иностранцев обязали либо узаконить свой статус в РФ, либо покинуть страну.

Указ касается тех, сведения о ком должны быть включены в реестр контролируемых лиц, работающий с 5 февраля.