В Калужской области 222 мигранта решили узаконить свой статус
Столько иностранцев обратилось в полицию с начала года, сообщили нам в управлении МВД по региону.
- УМВД России по Калужской области напоминает, что возможность урегулирования своего правового положения в Российской Федерации для иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, сохраняется до 1 мая 2025 года, - говорится в официальном комментарии.
Напомним, в декабре прошлого года иностранцев обязали либо узаконить свой статус в РФ, либо покинуть страну.
Указ касается тех, сведения о ком должны быть включены в реестр контролируемых лиц, работающий с 5 февраля.