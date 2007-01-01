Не домом единым: как «Дом Мечты» строит карьеры молодых калужан
На прошедшей конференции медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга», где собрались лучшие работодатели региона — победители проекта «Работодатель года», строительная компания «Дом Мечты» оказалась в центре внимания.
Школьники, студенты колледжей и кадеты Калуги с интересом изучали возможности трудоустройства в одной из самых динамично развивающихся компаний области.
Из 5 в 100: как «Дом Мечты» растёт вместе с сотрудниками
Всего три года назад в «Доме Мечты» работало 5 человек, сегодня штат превышает 100 специалистов — компания выросла в 20 раз! Такой скачок стал возможен благодаря грамотной кадровой политике и системе обучения.
— Мы не просто нанимаем сотрудников, мы вкладываемся в их развитие, — рассказывает коммерческий директор компании Сергей Козлов. — Каждый новичок проходит обучение — теория, практика, курсы повышения квалификации. А система наставничества помогает мягко адаптироваться в коллективе.
Почему молодёжь выбирает «Дом Мечты»
- Гибкая мотивация — зарплата зависит от результатов.
- Корпоративная культура — лазертаг, сплавы на байдарках, марафоны.
- Карьерный рост — от помощника прораба до руководителя проекта.
500 домов счастья: в чём секрет успеха компании
С 2014 года «Дом Мечты» построил более 500 коттеджей в Калуге, Обнинске и Туле. Компания работает в режиме полного цикла — от проектирования до чистовой отделки.
— Мы создаём не просто дома, а пространство, где люди чувствуют себя счастливыми, — отмечает Сергей Козлов. — И начинается это со счастливых сотрудников. Когда команда горит делом, результат превосходит ожидания.
Компания строит дома как на собственных земельных участках, так и на участках заказчиков. Успешно справляется с любыми типами домов и с самыми нестандартными задачами, используя профессиональные ресурсы и сильную команду со свежим взглядом на загородное строительство.
Технологии строительства:
— газобетон — для тёплых и долговечных домов;
— каркасные технологии — быстровозводимые и экономичные решения.
Почему клиенты выбирают «Дом Мечты»
- Соблюдение всех ГОСТ и СНиП — никакого «кустарного» строительства;
- использование качественных материалов, только проверенные поставщики;
- гарантия на работы — официальный договор и технический надзор на всех этапах;
- энергоэффективные решения — возможность установки рекуператоров воздуха, тёплых полов и умных систем отопления.
— Мы не экономим на качестве, потому что строим дома для людей, а не просто «коробки», — подчёркивает Сергей Козлов.
Медиа, благотворительность, доверие: три кита «Дома Мечты»
Открытость — ключевой принцип компании. «Дом Мечты» активно ведёт соцсети, участвует в городских мероприятиях и занимается благотворительностью.
Благотворительные проекты:
- помощь участникам СВО;
- восстановление храмов;
- праздники для нуждающихся семей.
— Когда мы начали афишировать добрые дела, к нам стали присоединяться клиенты, — делится Сергей. — Теперь у нас целое сообщество людей, которые хотят делать мир лучше.
«Работодатель мечты» ждёт новых специалистов
«Дом Мечты» продолжает расширяться. В планах — новые коттеджные посёлки и выход на соседние регионы. Компания готова обучать и растить профессионалов, давая им стабильность, развитие и ощущение причастности к большому делу.
Для тех, кто хочет связать свою судьбу со строительством, «Дом Мечты» — это шанс не просто найти работу, а построить карьеру в компании, которая меняет облик Калужской области.
Как говорится, «где родился, там и дом построился». С «Домом Мечты» это возможно!
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