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Не домом единым: как «Дом Мечты» строит карьеры молодых калужан

22.04, 14:27
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На прошедшей конференции медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга», где собрались лучшие работодатели региона — победители проекта «Работодатель года», строительная компания «Дом Мечты» оказалась в центре внимания.

Школьники, студенты колледжей и кадеты Калуги с интересом изучали возможности трудоустройства в одной из самых динамично развивающихся компаний области.

Из 5 в 100: как «Дом Мечты» растёт вместе с сотрудниками

Всего три года назад в «Доме Мечты» работало 5 человек, сегодня штат превышает 100 специалистов — ​компания выросла в 20 раз! Такой скачок стал возможен благодаря грамотной кадровой политике и системе обучения.

— Мы не просто нанимаем сотрудников, ​мы вкладываемся в их развитие, — ​рассказывает коммерческий директор компании Сергей Козлов. — ​Каждый новичок проходит обучение — теория, практика, курсы повышения квалификации. А система наставничества помогает мягко адаптироваться в коллективе.

Почему молодёжь выбирает «Дом Мечты»

  • Гибкая мотивация — ​зарплата зависит от результатов.
  • Корпоративная культура — ​лазертаг, сплавы на байдарках, марафоны.
  • Карьерный рост — ​от помощника прораба до руководителя проекта.

500 домов счастья: в чём секрет успеха компании

С 2014 года «Дом Мечты» построил более 500 коттеджей в Калуге, Обнинске и Туле. Компания работает в режиме полного цикла — ​от проектирования до чистовой отделки.

— Мы создаём не просто дома, а пространство, где люди чувствуют себя счастливыми, — ​отмечает Сергей Козлов. — ​И начинается это со счастливых сотрудников. Когда команда горит делом, ​результат превосходит ожидания.

Компания строит дома как на собственных земельных участках, так и на участках заказчиков. Успешно справляется с любыми типами домов и с самыми нестандартными задачами, используя профессиональные ресурсы и сильную команду со свежим взглядом на загородное строительство.

Технологии строительства:

— газобетон — ​для тёплых и долговечных домов;

— каркасные технологии — ​быстровозводимые и экономичные решения.

Почему клиенты выбирают «Дом Мечты»

  • Соблюдение всех ГОСТ и СНиП — ​никакого «кустарного» строительства;
  • использование качественных материалов, ​только проверенные поставщики;
  • гарантия на работы — ​официальный договор и технический надзор на всех этапах;
  • энергоэффективные решения — ​возможность установки рекуператоров воздуха, тёплых полов и умных систем отопления.

— Мы не экономим на качестве, потому что строим дома для людей, а не просто «коробки», — ​подчёркивает Сергей Козлов.

Медиа, благотворительность, доверие: три кита «Дома Мечты»

Открытость — ​ключевой принцип компании. «Дом Мечты» активно ведёт соцсети, участвует в городских мероприятиях и занимается благотворительностью.

Благотворительные проекты:

  • помощь участникам СВО;
  • восстановление храмов;
  • праздники для нуждающихся семей.

— Когда мы начали афишировать добрые дела, к нам стали присоединяться клиенты, — ​делится Сергей. — ​Теперь у нас целое сообщество людей, которые хотят делать мир лучше.

«Работодатель мечты» ждёт новых специалистов

«Дом Мечты» продолжает расширяться. В планах — ​новые коттеджные посёлки и выход на соседние регионы. Компания готова обучать и растить профессионалов, давая им стабильность, развитие и ощущение причастности к большому делу.

Для тех, кто хочет связать свою судьбу со строительством, «Дом Мечты» — ​это шанс не просто найти работу, а построить карьеру в компании, которая меняет облик Калужской области.

Как говорится, «где родился, там и дом построился». С «Домом Мечты» это возможно!

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10 (2-й эт.)

г. Калуга, ул. Георгиевская, 39

+7 (4842) 75-00-03, +7 (930) 758-17-87

Доммечты40.рф

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