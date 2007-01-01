В Калужской области чиновников наказали за игнорирование жалоб людей

Как сообщили в прокуратуре региона, двух должностных лиц приговорили к административной ответственности.

Один из чиновников не рассмотрел жалобу жителя Медынского района. За это его оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка работы с обращениями граждан.

Похожая ситуация произошла и в Обнинске. Женщина отправила электронное обращение в городскую администрацию, но так и не получила ответа. Виновному назначили наказание по той же статье.