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Общество

В Калужской области чиновников наказали за игнорирование жалоб людей

Дарья Джуманова
22.04, 12:30
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Как сообщили в прокуратуре региона, двух должностных лиц приговорили к административной ответственности.

Один из чиновников не рассмотрел жалобу жителя Медынского района. За это его оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье о нарушении порядка работы с обращениями граждан.

Похожая ситуация произошла и в Обнинске. Женщина отправила электронное обращение в городскую администрацию, но так и не получила ответа. Виновному назначили наказание по той же статье.

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