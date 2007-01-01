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Общество

В Калужской области волонтёры помогли пожилым и инвалидам помыть окна

Дарья Джуманова
22.04, 12:00
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Региональное отделение Российского Красного Креста проводит традиционную весеннюю акцию «Чистые окна — забота о одиноких пожилых и инвалидах».

В рамках акции волонтёры оказывают поддержку тем, кто не может самостоятельно справиться с хозяйственными делами.

Особую активность проявили студенты Калужского базового медицинского колледжа (КБМК), которые уже не первый год участвуют в проекте.

«Вместе мы создаём добрую и заботливую атмосферу для тех, кто нуждается в нашей помощи», — отмечают организаторы. 

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