В Калужской области волонтёры помогли пожилым и инвалидам помыть окна

Региональное отделение Российского Красного Креста проводит традиционную весеннюю акцию «Чистые окна — забота о одиноких пожилых и инвалидах».

В рамках акции волонтёры оказывают поддержку тем, кто не может самостоятельно справиться с хозяйственными делами.

Особую активность проявили студенты Калужского базового медицинского колледжа (КБМК), которые уже не первый год участвуют в проекте.

«Вместе мы создаём добрую и заботливую атмосферу для тех, кто нуждается в нашей помощи», — отмечают организаторы.