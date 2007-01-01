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Общество

Необычное растение зацвело в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:36
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Необычное растение зацвело в Калужской области

В заповеднике «Калужские засеки» удалось сфотографировать Петров крест.

- Удивительное растение без хлорофилла, - рассказали 22 апреля в заповеднике. - В род Петров крест включают пять видов цветковых растений, паразитирующих на корнях деревьев и кустарников. Петров крест обыкновенный, или чешуйчатый - это единственный представитель рода, который растёт на территории России и сопредельных стран.

Первые годы растения развиваются под землёй. После развития корневища появляются соцветия, основное время вегетации — весна, во время сокодвижения.

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